Тайцы закрыли двери кафе для израильтян из-за эскалации на Ближнем Востоке

В Таиланде наблюдается рост антиизраильских настроений, на фоне чего некоторые заведения общественного питания начали отказывать в обслуживании гражданам Израиля. Это происходит на фоне сообщений о скандальном поведении туристов и эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Сообщается, что объявления с запретом на вход для израильских туристов были зафиксированы на острове Пханган, а также на севере страны, где традиционно отдыхает значительное число граждан Израиля. В тайском сегменте социальных сетей распространяются фотографии и видеозаписи подобных объявлений.
Пользователи соцсетей, в том числе популярные блогеры, утверждают, что на фоне эскалации на Ближнем Востоке граждане Израиля массово переезжают в Таиланд и ведут себя как хозяева.
Согласно данным иммиграционной полиции, фактическое число граждан Израиля, находящихся в Таиланде, составляет около 30 тысяч.
Ранее в одном из ресторанов города Фюрт (Бавария) появилось объявление о том, что в заведении не рады посетителям из Израиля.