С красноярских улиц откачали «6 тысяч ванн» грязной воды

В Красноярске из-за резкого потепления и прошедшего накануне дождя на улицы вывели всю откачивающую технику.
В мэрии рассказали, что с улиц откачали почти 1000 куб. метров воды — это равнозначно объему 6 тыс. обычных ванн или небольшой реки.
«Быстрое потепление всегда грозит подтоплениями, поэтому специалисты усилили контроль за дорогами и мобилизовали всю откачивающую технику. Ночью спецтехника отрабатывала привычные места подтоплений и заявки службы 005. За последние сутки их поступило 15. Днём работы продолжаются», — рассказали в пресс-службе.
