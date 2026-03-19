В Красноярске пьяный водитель с ребенком в машине попался полиции (видео)

В Ленинском районе Красноярска инспекторы ДПС задержали нетрезвого автомобилиста, который перевозил малолетнего сына.
При проверке 54-летнего водителя Kia алкотестер показал 0,63 мг/л, что свидетельствует о достаточно сильном состоянии опьянения. А в ходе осмотра иномарки на заднем сиденье полицейские обнаружили ребенка.
«️Во время оформления административных документов мальчик вместе с отцом находился в салоне патрульного автомобиля и несколько раз спрашивал: “Папа, когда мы поедем домой?”. Сам правонарушитель, видя реакцию своего сына, осознал какую ошибку он совершил и то, какие последствия могли возникнуть при неблагоприятном развитии событий. Мужчина искренне раскаялся и признал, что подверг опасности не только себя, но и своего ребенка», — рассказали в ГАИ.
За езду в нетрезвом виде в отношении водителя составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, ему грозит наказание в виде штрафа в размере 45 000 рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.
«Напоминаем, что нахождение за рулем в нетрезвом виде — грубейшее нарушение, которое не имеет оправданий, и ставит под угрозу жизни всех участников дорожного движения. Сообщить о замеченных водителях с признаками опьянения можно по телефону “Синяя линия” 263−10−19 или посредством чат-бота @Alkoline_Krsk_bot», — сказано в обращении ГАИ.
