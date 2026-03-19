В Красноярске создали устройства для повышения эффективности переработки нефти

КРАСНОЯРСК, 19 марта. /ТАСС/. Студенты и аспиранты Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева (Университет Решетнева) разработали и испытали новые вихревые устройства, применяемые в нефтеперерабатывающей и химической промышленности. Разработка поможет повысить эффективность нефтепереработки, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Студенты и аспиранты Университет Решетнева под руководством преподавателя Дениса Земцова разработали и испытали новые вихревые контактные устройства для ректификационных колонн, применяемых в нефтеперерабатывающей и химической промышленности. Благодаря оптимизации геометрии каналов удалось расширить диапазон устойчивой работы оборудования. Проанализировав существующие разработки, инженеры выбрали для углубленного изучения три типа моделей — с прямыми, тангенциальными и кольцевыми каналами, ранее спроектированных на кафедре машин и аппаратов промышленных технологий», — сообщили в пресс-службе.
По данным разработчиков, ректификационные колонны используются для разделения жидких смесей на фракции — например, нефти на бензин, керосин и дизельное топливо. «Эффективность этого процесса напрямую зависит от конструкции контактных устройств (ступеней), внутри которых происходит взаимодействие пара и жидкости. Традиционные решения часто страдают от застойных зон, пульсаций и брызгоуноса, что снижает качество разделения», — пояснили в вузе.
Все опытные образцы устройства были напечатаны на 3D-принтере. Это позволило быстро и с минимальными затратами изготовить ступени для гидродинамических испытаний. «Мы спроектировали и испытали модель с двусторонними каналами и кольцевыми завихрителями. Оказалось, что в определенных режимах она показывает максимальную эффективность по сравнению с другими образцами. Такая конструкция уменьшает застойные зоны, снижает металлоемкость и увеличивает межфазную поверхность. В перспективе это позволит сократить количество ступеней в колонне и увеличить межремонтный период оборудования. На основе полученных данных мы спроектировали контактную ступень для промышленной ректификационной колонны, способную работать при нагрузках, характерных для нефтеперерабатывающих заводов. В дальнейшем команда планирует продолжить испытания и подготовить документацию для внедрения разработки в производство», — сообщил ТАСС Денис Земцов.
Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева (Университет Решетнева) образован в 2016 году. Вуз является ведущим образовательным и исследовательским центром, занимающимся разработками в сферах космических технологий, спутникостроения, лесных и химических технологий.