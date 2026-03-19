В Красноярске создали устройства для повышения эффективности переработки нефти

Все опытные образцы устройства были напечатаны на 3D-принтере. Это позволило быстро и с минимальными затратами изготовить ступени для гидродинамических испытаний. «Мы спроектировали и испытали модель с двусторонними каналами и кольцевыми завихрителями. Оказалось, что в определенных режимах она показывает максимальную эффективность по сравнению с другими образцами. Такая конструкция уменьшает застойные зоны, снижает металлоемкость и увеличивает межфазную поверхность. В перспективе это позволит сократить количество ступеней в колонне и увеличить межремонтный период оборудования. На основе полученных данных мы спроектировали контактную ступень для промышленной ректификационной колонны, способную работать при нагрузках, характерных для нефтеперерабатывающих заводов. В дальнейшем команда планирует продолжить испытания и подготовить документацию для внедрения разработки в производство», — сообщил ТАСС Денис Земцов.