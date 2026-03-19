Трамп пригрозил ликвидировать «Южный Парс» в случае атак Ирана на Катар

«Израиль больше не будет наносить удары по этому исключительно важному и ценному месторождению “Южный Парс”, если только Иран не решит неразумно атаковать совершенно невиновный, в данном случае, Катар, в этом случае Соединённые Штаты, с помощью и согласия Израиля или без таковых, массированно уничтожат всё месторождение “Южный Парс” с такой силой и мощью, которых Иран никогда прежде не видел и не испытывал», — написал Трамп в своей соцсети TruthSocial.