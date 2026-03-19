Трамп пригрозил ликвидировать «Южный Парс» в случае атак Ирана на Катар

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что если иранская сторона совершит атаку на Катар, то США ликвидируют месторождение «Южный Парс».
Он уточнил, что удар будет нанесён с такой силой, какую Иран «никогда не видел».
«Израиль больше не будет наносить удары по этому исключительно важному и ценному месторождению “Южный Парс”, если только Иран не решит неразумно атаковать совершенно невиновный, в данном случае, Катар, в этом случае Соединённые Штаты, с помощью и согласия Израиля или без таковых, массированно уничтожат всё месторождение “Южный Парс” с такой силой и мощью, которых Иран никогда прежде не видел и не испытывал», — написал Трамп в своей соцсети TruthSocial.
Кроме того, он заявил, что американская сторона не знала о намерении Израиля атаковать «Южный Парс». По словам Трампа, Катар даже «не подозревал о подготовке удара».
Напомним, в Иране рассказали, что ударам США и Израиля подверглись иранские объекты нефтегазовой инфраструктуры на месторождениях «Южный Парс» и в Ассалуйе.
По данным CNN, Соединённые Штаты не причастны к нанесению ударов по иранским нефтяным объектам в месторождении «Южный Парс» и в районе Ассалуйе.