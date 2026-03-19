Трамп пригрозил ликвидировать «Южный Парс» в случае атак Ирана на Катар

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что если иранская сторона совершит атаку на Катар, то США ликвидируют месторождение «Южный Парс».

Он уточнил, что удар будет нанесён с такой силой, какую Иран «никогда не видел».

«Израиль больше не будет наносить удары по этому исключительно важному и ценному месторождению “Южный Парс”, если только Иран не решит неразумно атаковать совершенно невиновный, в данном случае, Катар, в этом случае Соединённые Штаты, с помощью и согласия Израиля или без таковых, массированно уничтожат всё месторождение “Южный Парс” с такой силой и мощью, которых Иран никогда прежде не видел и не испытывал», — написал Трамп в своей соцсети TruthSocial.

Кроме того, он заявил, что американская сторона не знала о намерении Израиля атаковать «Южный Парс». По словам Трампа, Катар даже «не подозревал о подготовке удара».

Напомним, в Иране рассказали, что ударам США и Израиля подверглись иранские объекты нефтегазовой инфраструктуры на месторождениях «Южный Парс» и в Ассалуйе.

По данным CNN, Соединённые Штаты не причастны к нанесению ударов по иранским нефтяным объектам в месторождении «Южный Парс» и в районе Ассалуйе.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше