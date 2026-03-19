Более 1000 работ поступило на конкурс «Охрана труда глазами детей» в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае завершился прием заявок на конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей».
В нем приняли участие более тысячи школьников в возрасте от 6 до 18 лет, сообщили в агентстве труда и занятости населения региона.
Участники представили работы, посвященные теме безопасного труда. Как отмечают организаторы, многие дети создавали рисунки вместе с родителями, обсуждая важность соблюдения правил безопасности и формируя соответствующие привычки в семье.
Победителей определят в трех возрастных категориях: от 6 до 9 лет, от 10 до 14 лет и от 15 до 18 лет. Авторы лучших работ получат дипломы, а также возможность представить свои рисунки на всероссийском и международном уровнях.
Всех участников конкурса отметят благодарственными письмами. Торжественная церемония награждения пройдет в ноябре в Красноярске в рамках форума по охране труда.