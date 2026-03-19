Студентов красноярского техникума научат работать с нейросетями

17 марта в Красноярском крае запустили образовательный проект «ИИ-Старт». Он познакомит студентов среднего профессионального образования с технологиями искусственного интеллекта. Проект охватит 32 учебных заведения в девяти регионах страны. Участие смогут принять две тысячи человек.
«ИИ-Старт» поможет будущим специалистам освоить навыки, которые уже сегодня меняют промышленность. Искусственный интеллект становится частью повседневной работы на производстве. Участниками проекта станут студенты и преподаватели учреждений среднего профессионального образования (СПО) — партнеров программы «Профессионалитет», а также студенты Корпоративного учебно-исследовательского центра (КУИЦ) и представители других образовательных программ компаний-организаторов.
Напомним, в 2023 году на базе Красноярского индустриально-металлургического техникума открылась площадка «Профессионалитета». В рамках федерального проекта средства компании РУСАЛ были направлены на масштабную модернизацию учебных помещений и создание условий для подготовки специалистов в востребованных профессиях промышленности: крановщики, металлурги, электромонтеры, монтажники, сварщики и др.
Главный двигатель модернизации в техникуме — алюминиевая компания. Благодаря ее инвестициям студенты получают возможность обучаться на современном промышленном оборудовании и развивать практические навыки. Студенты уже с первого курса могут проходить оплачиваемые практики и участвовать в целевых программах, повышая свою квалификацию и доход.
Обучение на образовательном проекте «ИИ-старт» построено в два этапа. Такой подход позволяет учесть и запросы бизнеса, и интересы самих студентов.
Первый этап — «ИИ-навигатор». Это интенсивный курс, который стартует сразу после открытия программы 17 марта. Эксперты познакомят студентов с возможностями искусственного интеллекта и покажут, где и как его можно применять.
Второй этап — «Универсальный» пройдет онлайн в апреле — мае 2026 года.
На этом модуле участники проекта получат системные знания об искусственном интеллекте: от базовых технологий и теории до этических норм и практического применения. Это позволит им уверенно ориентироваться в цифровой среде и эффективно использовать ИИ-инструменты как в учебе, так и в будущей профессиональной деятельности.
«Как технологическая компания, мы стремимся внедрять новые стандарты одними из первых. Искусственный интеллект сегодня — это уже не просто оптимизация офисных задач, он меняет логику производственных процессов. Для примера: на наших станциях действует система интеллектуальной диагностики. Она отслеживает состояние оборудования онлайн, что позволяет не просто реагировать на сбои, а прогнозировать и предотвращать серьезные поломки. Системный подход мы применяем и в подготовке кадров. Нам важно, чтобы молодые специалисты приходили в компанию уже имея актуальные знания и были готовы работать с передовыми технологиями. Именно поэтому мы разработали специальный курс для студентов — он дает практические навыки в области ИИ и помогает закрыть разрыв между теорией и реальными задачами», — отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом РУСАЛ и Эн+ Наталья Альбрехт.
Проект «ИИ-Старт» охватит восемь регионов: Красноярский, Краснодарский края, Республики Тыва и Хакасия, Иркутскую, Нижегородскую, Волгоградскую и Свердловскую области.