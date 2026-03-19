Южноуральцам выгоднее брать отпуск в июле 2026 года

Июль станет выгодным месяцем для отпуска в 2026 году для жителей Челябинской области, получающих фиксированный оклад. Эксперты платформы SuperJob назвали месяцы, в которые отдых обойдется работникам в круглую сумму.
Абсолютным аутсайдером признан январь с всего 15 рабочими днями. Из-за высокой стоимости одного рабочего дня в этом месяце отпускные окажутся значительно ниже зарплаты. Невыгодно отдыхать также в феврале и мае — в каждом из этих месяцев будет по 19 рабочих дней.
«При окладе 100 тысяч рублей один рабочий день в январе обойдется в 6 667 рублей, а в июле — всего в 4 348 рублей. Поскольку отпускные рассчитываются по среднему заработку, в месяцах с длинными праздниками брать отдых просто невыгодно», — пояснил Александр Южалин.
Впрочем, если цель южноуральца — не финансовая выгода, а продолжительный отдых, эксперт рекомендует присмотреться к январю и маю. Например, отпуск с 4 по 8 мая позволит растянуть отдых на 11 дней за счет праздников. Однако за удовольствие подольше не ходить на работу придется заплатить снижением отпускных выплат.
