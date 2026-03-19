В Испании заговорили о выходе из НАТО: Мадрид негодует из-за действий Трампа

Испанский обозреватель Ману Левин заявил, что с началом военной операции США на Ближнем Востоке Испания не должна оставаться в альянсе с этой страной.
«Мы до сих пор идем рука об руку, мы критикуем, говорим, что это незаконно, но мы по-прежнему остаемся частью этого блока. Многие из нас хотели бы, чтобы Испания заняла позицию нейтралитета», — сказал он для телеканала Canal Red.
По мнению эксперта, Испания больше не может согласовывать свою внешнюю политику с участием в НАТО.
При этом издание El Pais писало, что Испания является надежным партнером для американцев.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил разорвать торговые отношения с Испанией. Он назвал страну «ужасной» из-за отказа повышать военные расходы до 5% от ВВП.
Немногим спустя министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид не боится угроз хозяина Белого дома о прекращении торговли.