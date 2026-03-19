В Красноярске приостановили рассылку штрафов за граффити на домах

Мэр Красноярска Сергей Верещагин решил временно остановить начисление штрафов за надписи на фасадах. Об этом глава города написал в своих социальных сетях.
Поводом стали обращения горожан, которым пришли квитанции, — особенно возмутились жильцы домов без управляющей компании, которым теперь предстоит платить из своего кармана.
Мэр поручил доработать механизм и ввести чёткие сроки, за которые жители и УК смогут зачистить стены. Однако это не касается рекламы запрещённых веществ — такие надписи должны убираться мгновенно.
«Вместе с полицией нужно искать и наказывать вандалов. Недавно правоохранители возбудили уголовное дело за рекламу наркотиков на стенах. Преступнику грозит до 20 лет лишения свободы», — написал Верещагин в соцсетях.
