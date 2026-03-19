В Красноярске приостановили рассылку штрафов за граффити на домах

Поводом стали обращения горожан, которым пришли квитанции.

Мэр Красноярска Сергей Верещагин решил временно остановить начисление штрафов за надписи на фасадах. Об этом глава города написал в своих социальных сетях.

Поводом стали обращения горожан, которым пришли квитанции, — особенно возмутились жильцы домов без управляющей компании, которым теперь предстоит платить из своего кармана.

Мэр поручил доработать механизм и ввести чёткие сроки, за которые жители и УК смогут зачистить стены. Однако это не касается рекламы запрещённых веществ — такие надписи должны убираться мгновенно.

«Вместе с полицией нужно искать и наказывать вандалов. Недавно правоохранители возбудили уголовное дело за рекламу наркотиков на стенах. Преступнику грозит до 20 лет лишения свободы», — написал Верещагин в соцсетях.

