«Молот» начнет серию плей-офф за Кубок чемпиона России против «Горняка»

По итогам регулярного сезона «Молот» занял девятое место ми вышел в плей-офф Кубка чемпиона России. В ⅛ финала соперником пермяков стал «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы. Первые два матча пройдут на льду соперника 23 и 25 марта, после этого серия матчей переместится в Пермь — 28 и 30 марта.