Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Молот» начнет серию плей-офф за Кубок чемпиона России против «Горняка»

Пермяки заняли девятое место в регулярном сезоне ВХЛ.

Источник: Комсомольская правда

В ВХЛ завершился регулярный сезон 2025−2026 годов. Окончательное расположение команд стало известно 18 марта после проведения последнего тура розыгрыша.

«Молот» в Перми принимал челябинский «Челмет» и победил со счетом 4:1 (1:0, 0:1, 3:0). В составе победителей шайбы забросили: Ябелов, Казаков, Щербаков и Лапин (пустые ворота); проигравших — Другаля.

По итогам регулярного сезона «Молот» занял девятое место ми вышел в плей-офф Кубка чемпиона России. В ⅛ финала соперником пермяков стал «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы. Первые два матча пройдут на льду соперника 23 и 25 марта, после этого серия матчей переместится в Пермь — 28 и 30 марта.

В остальных парах встретятся: «Металлург» — ЦСК ВВС, «Нефтяник» — «Дизель», «Магнитка» — «Торпедо-Горький», «Омские Крылья» — «Челмет», «Югра» — «Барс», «Химик» — «Ижсталь», «Рязань-ВДВ» — «Рубин».