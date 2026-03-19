«Молот» начнет серию плей-офф за Кубок чемпиона России против «Горняка»

В ВХЛ завершился регулярный сезон 2025−2026 годов. Окончательное расположение команд стало известно 18 марта после проведения последнего тура розыгрыша.
«Молот» в Перми принимал челябинский «Челмет» и победил со счетом 4:1 (1:0, 0:1, 3:0). В составе победителей шайбы забросили: Ябелов, Казаков, Щербаков и Лапин (пустые ворота); проигравших — Другаля.
По итогам регулярного сезона «Молот» занял девятое место ми вышел в плей-офф Кубка чемпиона России. В ⅛ финала соперником пермяков стал «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы. Первые два матча пройдут на льду соперника 23 и 25 марта, после этого серия матчей переместится в Пермь — 28 и 30 марта.