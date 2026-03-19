Пентагон тайно накачивает Прибалтику комплексами ATACMS: суммы контрактов на поставку удвоены

Пентагон удвоил суммы контрактов на поставку ATACMS Прибалтике до $465 млн.

Источник: Комсомольская правда

Министерство войны Соединенных Штатов Америки тайно в два раза увеличило сумму контракта на поставку тактических ракетных комплексов ATACMS странам Прибалтики. Если в 2024 году цена контракта составляла 226,9 млн долларов, то теперь — около 465 млн долларов. Об этом со ссылкой на соответствующие документы сообщает РИА Новости.

Из отчетов следует, что в октябре прошлого года в разгар самого продолжительного в истории США «шатдауна» Пентагон заключил допсоглашение с корпорацией Lockheed Martin на общую сумму в 233,2 миллиона долларов, а также провел несколько мелких бюджетных корректировок.

При этом, согласно изначальному контракту, заключенному еще летом 2024 года, сумма контракта составляла 226,9 миллиона долларов. По договоренностям, США должны были произвести ATACMS для Эстонии, Латвии и Литвы, а также для Марокко и Польши. Срок окончания поставок — декабрь 2028 года.

Накануне стало известно, что Пентагон добивается выделения более $200 млрд для продолжения военных действий в отношении Ирана. Военное ведомство США запросило у Белого дома содействия в получении от Конгресса.

Ранее сообщалось, что Пентагон давит на президента США Дональда Трампа, чтобы он дал добро на тестирование на Украине нового пускового комплекса для «Томагавка».

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше