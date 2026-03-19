Пентагон тайно накачивает Прибалтику комплексами ATACMS: суммы контрактов на поставку удвоены

Министерство войны Соединенных Штатов Америки тайно в два раза увеличило сумму контракта на поставку тактических ракетных комплексов ATACMS странам Прибалтики. Если в 2024 году цена контракта составляла 226,9 млн долларов, то теперь — около 465 млн долларов. Об этом со ссылкой на соответствующие документы сообщает РИА Новости.
При этом, согласно изначальному контракту, заключенному еще летом 2024 года, сумма контракта составляла 226,9 миллиона долларов. По договоренностям, США должны были произвести ATACMS для Эстонии, Латвии и Литвы, а также для Марокко и Польши. Срок окончания поставок — декабрь 2028 года.
Накануне стало известно, что Пентагон добивается выделения более $200 млрд для продолжения военных действий в отношении Ирана. Военное ведомство США запросило у Белого дома содействия в получении от Конгресса.
Ранее сообщалось, что Пентагон давит на президента США Дональда Трампа, чтобы он дал добро на тестирование на Украине нового пускового комплекса для «Томагавка».