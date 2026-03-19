Пентагон тайно накачивает Прибалтику комплексами ATACMS: суммы контрактов на поставку удвоены

Министерство войны Соединенных Штатов Америки тайно в два раза увеличило сумму контракта на поставку тактических ракетных комплексов ATACMS странам Прибалтики. Если в 2024 году цена контракта составляла 226,9 млн долларов, то теперь — около 465 млн долларов. Об этом со ссылкой на соответствующие документы сообщает РИА Новости.