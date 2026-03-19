Иркутску — 365: что ждет иркутян и гостей областного центра в День города

О программе праздничных мероприятий журналистам рассказали советник мэра Иркутска Инга Корочкина, руководитель АНО «Клуб Молодых Архитекторов» Роман Малинович, директор МАУ «Праздник» Антон Титков, руководитель ИГЦ «Патриот» Дмитрий Дорожкин, председатель Иркутской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество слепых» Илья Зуев и пиар-директор радио мСм Ксения Фатеева.
«Мероприятия продлятся два дня: 6 и 7 июня. Иркутян и гостей города ждет поистине масштабная программа, рассчитанная на все возрастные группы и целевые аудитории. Мы постараемся сделать так, чтобы этот праздник остался в памяти горожан на многие годы, чтобы каждый прочувствовал атмосферу, наполнился энергией и порадовался вместе с нами, — отметила Инга Корочкина. — 365 лет городу бывает только раз. Столько же дней в году. Мы совместили эти понятия и получился слоган — “365 каждый день”. Он характеризует наше отношение к городу: живу тобой, расту с тобой, учусь с тобой, горжусь тобой, творю с тобой, танцую с тобой, пою с тобой, рисую с тобой, люблю с тобой, читаю с тобой».
Она рассказала, что специально к событию был разработан брендбук праздника. За основу взят флаг Иркутска. Цветовая гамма — синий, зеленый, красный и черный цвет. Его созданием занимались специалисты компании «Геобренд», знакомый иркутянам по бренду «Счастья чистой воды». Права на использование его элементов будут на безвозмездной основе переданы представителям бизнеса, занимающимся изготовлением сувенирной продукции.
Главной площадкой праздника традиционно станет площадь графа Сперанского и сквер имени Кирова. Запланированы выставка более 50 ретро-автомобилей, площадка планетария, творческая программа с участием художественных коллективов, фестиваль национальных культур, юбилейный концерт ансамбля «Солнышко», конкурс детских рисунков, выступление музыкальных кавер-групп города. Впервые в Иркутске на большой сцене состоится театрализованное представление, посвященное истории областного центра. Гостями станут музыкальные группы «Братья Грим» и «Nansi & Sidorov».
Площадь у памятника Александру III соберет семьи и молодежь. Там пройдет музыкальный фестиваль от радио мСм «Музыка Моего Города», установят рекорд «ХорВышеГор» по самому массовому исполнению песни, развернут кинотеатр под открытым небом. Здесь же состоятся мероприятия для старшего поколения: сыграет духовой муниципальный оркестр и будет организован «Воскресный бульвар».
«Остров Конный станет “Островом Детства”. В планах проведение фестиваля скворечников в виде исторических зданий Иркутска, кинотеатра под открытым небом с показом мультфильма “Счастье чистой воды”, массового флешмоба для мам и научно-исследовательской программы по разработке таблетки Счастья. Для юных гостей праздника заготовили 10 тысяч порций бесплатного мороженого, — рассказал Антон Титков. — Кроме того, на острове Юность ИГЦ “Патриот” организует гонки дронов, мастер-классы по сборке оружия и оказанию первой помощи, выставку вооружения».
Следующую локацию адаптируют для людей с ограниченными возможностями здоровья. В амфитеатре «Ракушка» на острове Юность пройдет инклюзивный концерт, выступят артисты Иркутского театра народной драмы и театра «Аистенок», а также Zammer MC (Анатолий Заммер). На второй день гостей ждет «литературный квартал» с участием современного российского писателя, поэта, драматурга, актера, телеведущего Дмитрия Кравченко.
На Нижней Набережной состоится конкурс по росписи полигональных фигур бабра «БабрАрт». Участники смогут воплотить самобытную интерпретацию главного символа Иркутска. Здесь же расположится фотозона в виде масштабных зеркальных цифр 365.
Улица Урицкого на два дня превратится в место молодежной «тусовки». Там пройдут танцевальные и вокальные соревнования, конкурс граффити и выставка тюнингованных автомобилей.
На стадионе «Труд» проведут Кубок России по многоборью ГТО «Вызов Сибири». В планах пригласить участника «Битвы Титанов» на канале ТНТ. Для жителей и гостей города подготовят спортивные соревнования.
Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, еще одним интересным моментом праздника станет прямая связь с роддомами города: будут чествовать каждого иркутянина, родившегося в этот день, а на выписку подарят памятные подарки «Я иркутянин».