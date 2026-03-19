Традиционная русская баня и танцы: блогеры из Китая похвалили сервис в Красноярске

С 12 по 16 марта Красноярск принял делегацию популярных китайских блогеров. Блог-тур был организован международным аэропортом имени Дмитрия Хворостовского при поддержке Туристско-информационного центра. Его цель — продемонстрировать китайскому рынку уникальный зимний потенциал Сибири, показать высокий уровень сервиса и стимулировать рост туристического потока.
В рамках четырехдневной программы гостей ждал насыщенный маршрут. Блогеры из Поднебесной посетили Национальный центр «Россия», прогулялись по Серебряному логу, побывали на экскурсии в Институте гастрономии СФУ и оценили гастрономическую столицу России во время обедов в лучших ресторанах города. Активная часть тура включала катание на собачьих упряжках, дрифт-такси на легендарных «Жигулях», поездку на снегоходах с остановкой у костра и дегустацией походного борща, а также катание на хивусе по Бирюсинскому заливу.
«Мы видим огромный потенциал в работе с китайским направлением. Успешный фам-тур для туроператоров Китая в декабре показал, что интерес есть, а блог-тур закрепил этот результат на уровне эмоций. Уже сейчас мы фиксируем прирост пассажиропотока на рейсах в КНР более чем на 15% с начала года», — отметил заместитель генерального директора по авиационной коммерции международного аэропорта Красноярск Сергей Крупенников.
По итогам поездки участники тура поделились своими впечатлениями, отметив высокий уровень организации активного отдыха и душевную атмосферу гостеприимства. Китайские блогеры были в восторге от теплого приема и признались, что самое ценное для них в этом путешествии — это забота встречающих и лучший сервис в Красноярске. Гостям особенно запомнились активные развлечения, мастер-класс по танцам и традиционная русская баня.
Блог-тур позволил лидерам мнений Китая показать своим подписчикам, что зимняя Сибирь — это не только морозы, но и яркие впечатления, гостеприимство, богатая культура и современная туристическая инфраструктура.
Фото на главной: kja.aero.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.