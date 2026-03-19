33 муниципалитета Красноярского края получат субсидию на ремонт учреждений соцсферы

В текущем году в 50 муниципальных учреждениях региона будут проведены капитальный либо текущий ремонт, закуплено оборудование и проведено благоустройство прилегающих территорий. На эти цели будет направлено 400 миллионов рублей. Благодаря краевой субсидии, в 33 территориях региона обновятся школы, детские сады, дома культуры, учреждения дополнительного образования, объекты физической культуры и спорта. Средства будут выделены по результатам конкурсного отбора в рамках реализации государственной программы «Поддержка комплексного развития территорий и содействие развитию местного самоуправления». В рамках поручения губернатора края Михаила Котюкова претендовавшие на финансирование проекты формировались с учетом мнения жителей территорий. В муниципалитетах проводились онлайн-голосования на платформе «Активный гражданин» и портале «Госуслуги». Это позволило определить, какие инициативы наиболее востребованы у граждан и направить средства именно на те объекты, которые действительно важны для людей. Среди самых масштабных мероприятий — работы по капитальному ремонту чаши плавательного бассейна в спортшколе Дивногорска, модернизация учебных заведений и дошкольных учреждений в Балахтинско-Новоселовском, Бирилюсском, Боготольском, Большемуртинско-Сухобузимском, Идринско-Краснотуранском и других округах. Кроме того, предусмотрены мероприятия по улучшению пришкольной территории в Казачинско-Пировском округе, строительство спортивной игровой зоны возле детского сада в Каратузском округе и установка модульного сооружения для переодевания спортсменов в Сосновоборском округе.