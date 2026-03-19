Отбой беспилотной угрозы объявили в Волгоградской области

19 марта в Волгоградской области с 06:20 мск объявлен отбой беспилотной опасности, которая действовала в регионе больше 7 часов. Об этом сообщило МЧС России.
Напомним, что сообщения об угрозе возможных налетов украинских БПЛА стали поступать на телефоны жителей региона накануне с 22:56 мск. При этом аэропорт работал в штатном режиме — Росавиация никаких ограничений на полеты не вводила.
