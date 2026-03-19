Патрушев: Россия может начать конвоировать гражданские суда силами ВМФ

Россия рассматривает возможность конвоирования гражданских судов кораблями Военно-морского флота в случае возникновения новых угроз со стороны европейских стран. Об этом в среду, 18 марта, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
По его словам, кампания, развернутая против судов, перевозящих грузы из российских портов, приобрела беспрецедентный характер.
— В охоте за танкерами, сухогрузами и контейнеровозами некоторые страны попросту заигрались, — отметил он в интервью газете «Коммерсантъ».
Патрушев подчеркнул, что дипломатических и правовых инструментов для противодействия таким действиям не всегда достаточно, поэтому Россия реализует комплекс мер по обеспечению безопасности судоходства. Среди них — возможность сопровождения судов под российским флагом мобильными огневыми группами, размещение специальных средств защиты на кораблях, а также конвоирование торгового флота силами ВМФ.
Он добавил, что риски террористических и диверсионных угроз в отношении российских судов сохраняются, что требует дополнительных мер реагирования.
Шведские власти 13 марта задержали судно, в экипаж которого входили 10 российских граждан. Причиной остановки судна стали претензии местных надзорных органов к его техническому оснащению, а также вопросы, касающиеся соблюдения экологических стандартов.
Глава Министерства обороны Бельгии Тео Франкен в начале марта сообщил о перехвате танкера, который якобы принадлежал к российскому теневому флоту. Он уточнил, что операция по задержанию судна получила название «Синий нарушитель».