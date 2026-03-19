В Петропавловске-Камчатском пятиклассник спас ребенка из снежного завала

Пятиклассник школы № 45 Ярослав Москалев из Петропавловска-Камчатского оказал помощь ребенку, оказавшемуся под снежным завалом. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Отмечается, что накануне ученик предпрофильного класса МЧС стал свидетелем происшествия, в ходе которого маленький ребенок застрял под большим снежным завалом. Школьник не остался в стороне и оперативно пришел на помощь.
В ведомстве сообщили, что, действуя решительно и грамотно, Ярослав Москалев извлек пострадавшего из снега и обеспечил его безопасность. Он отвел ребенка к себе домой, переодел в сухую одежду, напоил горячим чаем и зарядил его телефон.
После этого школьник связался с родителями ребенка и сообщил им о произошедшем. В результате родители прибыли по указанному адресу и забрали сына, который вернулся домой без повреждений.