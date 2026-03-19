В Красноярском крае двух сотрудников МЧС уличили во взяточничестве (видео)

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников ГИМС МЧС и трех местных жителей, подозреваемых во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
По версии следствия, в августе и сентябре 2025 года сотрудники Курагинского и Минусинского участков государственной инспекции по маломерным судам, действуя группой лиц по предварительному сговору, через посредника получили взятки от двух жителей Красноярского края. Деньги предназначались для выдачи удостоверений на право управления маломерными судами без прохождения аттестации.
По данному факту в отношении подозреваемых по материалам краевого УФСБ возбуждено уголовное дело. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. «а» ч. 4 ст. 291 (дача взятки должностному лицу, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий).
Четверо фигурантов задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них мер пресечения.
В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление других эпизодов преступной деятельности подозреваемых.
