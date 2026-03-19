В Красноярском крае двух сотрудников МЧС уличили во взяточничестве (видео)

По версии следствия, в августе и сентябре 2025 года сотрудники Курагинского и Минусинского участков государственной инспекции по маломерным судам, действуя группой лиц по предварительному сговору, через посредника получили взятки от двух жителей Красноярского края. Деньги предназначались для выдачи удостоверений на право управления маломерными судами без прохождения аттестации.