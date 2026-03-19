Иран атаковал четыре базы США: ракетные удары по объектам в ОАЭ, Кувейте и Бахрейне

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по американским военным базам в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне. Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заявление КСИР.
«ВМС КСИР успешно нанесли удары по важным объектам на базах “Минхад” и “Аль-Дафра”, вертолетной базе “Аль-Адаири”, используемой американскими войсками, и базе “Мина Салман”, где находится штаб Пятого флота США», — говорится в сообщении.
Телеканал уточняет, что на базе «Минхад» были поражены командные пункты, топливные резервуары и ангары для техники, на базе «Аль-Адаири» — радары и центральная площадка для авиации.
На «Аль-Дафре» от удара пострадали топливные хранилища и радары раннего предупреждения. Иранской атакой был поврежден штаб Пятого флота США на базе «Мина Салман», уточнили журналисты.
Ранее элитные подразделения КСИР атаковали группу американских военнослужащих на территории эмирата Дубай. Иранские беспилотники нанесли удар по скоплению 160 военных США.
Также Иран сообщил об ударе по нефтеперерабатывающему заводу в саудовском городе Янбу, расположенном на побережье Красного моря. Несколько ракет поразили НПЗ.
Завод в Янбу является объектом американских инвестиций. В Иране отметили, что атака была направлена на уничтожение альтернативного маршрута поставок нефти в США, обходящего Ормузский пролив.
В КСИР заявили об использовал гиперзвуковые ракеты для ударов по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке. В рамках 30-го этапа операции были задействованы ракеты «Фаттах», «Хорремшехр-4» и «Хейбар».
Руководитель ВКС Ирана и генерал Маджид Мусави заявил, что КСИР провел массированную атаку по Израилю. По его словам, было выпущено 30 сверхтяжелых баллистических ракет весом от 1 до 2 тонн по ключевым целям на оккупированных территориях.
Как сообщал KP.RU, операция США и Израиля против Ирана продолжается уже третью неделю. МИД России призвал всех участников конфликта на Ближнем Востоке прекратить боевые действия. В ведомстве отметили, что США и Израиль спровоцировали беспрецедентный рост насилия в регионе.