В Иркутске в День города организуют автопробег

6 и 7 июня 2026 года Иркутск будет отмечать День города и юбилейную дату — 365 лет. Подготовка к празднованию уже началась. В пресс-центре «Комсомольской правды — Иркутск» 18 марта прошла пресс-конференция, на которой обсудили план мероприятий.
— В честь юбилея города состоится грандиозный ретро-пробег, где жители и гости города увидят более 50 автомобилей. Они соберутся на парковке по адресу Ленина, 14б, — уточнили организаторы.
Экспозицию можно будет бесплатно посмотреть в течение всего дня. Там будет представлены автомобили от ранних моделей начала XX века до новейших разработок. Выставка будет представлена как интерактивная зона, где будет рассказано об истории автомобилестроения. Посетители смогут увидеть машины, которыми пользовались их предки.
Кстати, в День города Иркутска выступит коллектив «Братья Гримм» и дуэт «Нэнси и Сидоров». Их хиты звучат в популярном сериале «Ландыши».