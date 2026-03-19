Артиллерия «Севера» сожгла пункт управления БПЛА ВСУ под Сумами

Российские военные ликвидировали пункт управления БПЛА Вооружённых сил Украины на сумском направлении, сообщает Минобороны РФ.
Удар нанёс расчёт САУ «Мста-С» 44-го армейского корпуса российской группировки войск «Север» вместе с подразделениями войск беспилотных систем.
«Благодаря эффективному взаимодействию подразделений войсковой разведки с операторами беспилотных систем были своевременно вскрыты координаты расположения важного объекта противника. После получения целеуказания расчёт САУ “Мста-С” в считаные минуты произвёл наведение и выполнил несколько точных выстрелов, полностью уничтожив пункт управления вражескими дронами», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что ликвидация пункта управления БПЛА лишает противника возможности вести разведку и наносить удары с воздуха.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.