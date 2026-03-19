Проект «Лето в Красноярске» приглашает красноярцев стать вожатыми летнего лагеря

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «Центр путешественников» объявил набор вожатых для летнего досугового лагеря «Лето в Красноярске».
Программа пройдет с 1 июня по 28 августа и включает 13 тематических смен по пять дней каждая. Вожатые будут сопровождать подростков на экскурсиях, спортивных событиях, походах и мастер-классах, а также проводить собственные мероприятия и квесты.
Кандидаты должны быть в возрасте от 18 до 35 лет, иметь среднее или средне-специальное образование, отсутствие судимости, желание работать с подростками и творческий подход к задачам. В обязанности также входит оповещение участников о начале смены, организация мероприятий и модерация общения в чатах.
Набор открыт до 31 марта. Прохождение обучающего курса с 6 апреля по 22 мая обязательно для всех желающих. В ходе подготовки будущие вожатые освоят основы туризма и доврачебной помощи, навыки работы с организованными группами, а также разработку мероприятий и экскурсионных маршрутов.
В мэрии напоминают, что проект «Лето в Красноярске» проводится десятый год и за это время охватил около 10 тысяч школьников. Лагерь помогает подросткам познакомиться с городом, промышленными и культурными объектами и получить опыт участия в образовательных проектах.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 227−92−01 или в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».
