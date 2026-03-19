Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция поймала детишек, избивших школьницу в Уссурийске

Полицейские Уссурийска установили личности участников потасовки на детской площадке во дворе дома на улице Горького — участникам всего по 9 и 11 лет, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Дети в сопровождении законных представителей были приглашены на разбирательство в отдел полиции. Правоохранителям по итогам разговора удалось узнать, что между девочками произошёл словесный конфликт, который перерос в оскорбления, а затем оскорблённая сторона решила отлупить девятилетнюю обидчицу толпой.

Избитой девочке выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить степень тяжести вреда её здоровью. Со всеми детьми и их представителями инспекторы по делам несовершеннолетних провели воспитательные беседы, обсудив и ответственность за противоправные деяния.

Разбирательство продолжается. К расследованию подключились прокуратура и Следственный комитет. Прокуратура проверит условия жизни и воспитания малолетних участников конфликта, а также оценит работу органов системы профилактики, в том числе сотрудников школы, в компетенцию которых входит реагирование на конфликты между учениками и их предотвращение.

Отметим, что минимальный возраст для привлечения к административной ответственности в России — 16 лет, к уголовной ответственности — 14 лет за отдельные преступления. До 16 лет за действия ребёнка отвечают его родители или законные представители, но им грозит лишь штраф до 2 тысяч рублей по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

В запущенных случаях малолетнего правонарушителя могут отправить в спецшколу для трудных подростков. В такие исправительные центры, не являющиеся закрытыми учреждениями, принимают уже с восьми лет. В Госдуме предлагают изменить принцип работы таких учреждений — определять туда детей уже после второго правонарушения и упор делать на профилактическую работу.