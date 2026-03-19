Полиция поймала детишек, избивших школьницу в Уссурийске

Отметим, что минимальный возраст для привлечения к административной ответственности в России — 16 лет, к уголовной ответственности — 14 лет за отдельные преступления. До 16 лет за действия ребёнка отвечают его родители или законные представители, но им грозит лишь штраф до 2 тысяч рублей по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).