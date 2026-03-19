Полиция поймала детишек, избивших школьницу в Уссурийске

Дети в сопровождении законных представителей были приглашены на разбирательство в отдел полиции. Правоохранителям по итогам разговора удалось узнать, что между девочками произошёл словесный конфликт, который перерос в оскорбления, а затем оскорблённая сторона решила отлупить девятилетнюю обидчицу толпой.
Избитой девочке выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить степень тяжести вреда её здоровью. Со всеми детьми и их представителями инспекторы по делам несовершеннолетних провели воспитательные беседы, обсудив и ответственность за противоправные деяния.
Разбирательство продолжается. К расследованию подключились прокуратура и Следственный комитет. Прокуратура проверит условия жизни и воспитания малолетних участников конфликта, а также оценит работу органов системы профилактики, в том числе сотрудников школы, в компетенцию которых входит реагирование на конфликты между учениками и их предотвращение.
Отметим, что минимальный возраст для привлечения к административной ответственности в России — 16 лет, к уголовной ответственности — 14 лет за отдельные преступления. До 16 лет за действия ребёнка отвечают его родители или законные представители, но им грозит лишь штраф до 2 тысяч рублей по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).
В запущенных случаях малолетнего правонарушителя могут отправить в спецшколу для трудных подростков. В такие исправительные центры, не являющиеся закрытыми учреждениями, принимают уже с восьми лет. В Госдуме предлагают изменить принцип работы таких учреждений — определять туда детей уже после второго правонарушения и упор делать на профилактическую работу.