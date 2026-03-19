Украина, Иран, удар молнии: куда пропал генерал США, изучавший НЛО

В Америке не могут найти 76-летнего отставного генерал-майора Уильяма Маккасланда.
Он пропал при странных обстоятельствах 10 марта в Нью-Мексико, забрав с собой револьвер и рюкзак. История получила неожиданный поворот: российские военные эксперты всерьез рассматривают версию о том, что на самом деле старый генерал находится вовсе не в США, а выполняет секретную миссию на Украине.
Разбираемся в запутанном деле вместе с генералами и уфологами.
«Инопланетная» база и странный набор улик.
Уильям Маккасланд — фигура в США культовая. Он не просто отставник, а бывший руководитель научно-технологических структур ВВС и глава исследовательской лаборатории на базе Райт-Паттерсон. Именно это место уфологи всего мира считают «хранилищем секретов Розуэлла» — мол, именно туда в 1947 году свозили обломки разбившегося инопланетного корабля.
Когда пенсионер исчез, полиция обнаружила, что из дома пропали бумажник, револьвер и красный рюкзак. Спасатели бросили на поиски дроны с тепловизорами, но природа сыграла злую шутку: лейтенант Кайл Вудс признался журналистам, что из-за аномальной жары техника не видит разницы между телом человека и нагретыми камнями.
Версия 1: Секретная командировка на Украину.
Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru выдвинул неожиданную гипотезу. По его мнению, 76-летний специалист такого уровня не мог просто так взять и потеряться в горах.
«Дело в том, что такие специалисты под разными предлогами сейчас могут находиться на Украине. Они могут быть там в качестве инструкторов, добровольцев, инспекторов и так далее. Если с ними что-то случается, их могут якобы объявить в розыск совершенно в другом полушарии», — пояснил эксперт.
По сути, исчезновение в Нью-Мексико может быть прикрытием для выполнения задач Пентагона в зоне СВО. Генерал также считает, что Штаты часто нагнетают истории с НЛО, чтобы отвлечь налогоплательщиков от реальных военных авантюр за рубежом.
Версия 2: Ближний Восток и «отвлекающий маневр».
Попов не исключает, что пропажа пожилого военного — это искусственно созданный информационный пузырь. Цель — снять социальное напряжение внутри США на фоне сложной ситуации на Ближнем Востоке.
«Штаты ввязались в конфликт на Ближнем Востоке, они поддержали Израиль, но сами оказались в довольно трудном положении… такие вбросы о пропажах важных лиц могут сместить фокус внимания», — отмечает военный эксперт.
Пока Америка ищет генерала, ищет инопланетян и гадает, где правда, администрация получает временную передышку от критики своей внешней политики.
Версия 3: Криминал и шалости природы.
Самой прозаичной, но от того не менее трагичной версией остается несчастный случай. Район поисков в Нью-Мексико изобилует каньонами и труднодоступными местами.
«Бывают из-за гроз несчастные случаи. Человек мог потерять сознание из-за удара, а позже его тело упало в какой-то каньон или щель. Сейчас его могут не найти, а позже обнаружат где-то обугленное тело», — предполагает Владимир Попов.
Что касается уфологической составляющей, то и здесь эксперт находит рациональное зерно. Южные штаты сейчас накрывают мощные грозовые фронты. В таком климате даже простое атмосферное явление может показаться встречей с пришельцами.
«Люди активно интересуются НЛО, любопытство к чему-то неопознанному и неизвестному у нас в природе. Но на самом деле… эти сгустки энергии некоторые люди могут принимать за что-то инопланетное», — резюмирует генерал.
Пока власти США обращаются к местным жителям с просьбой предоставить видео с камер, интернет взрывается теориями: где же на самом деле генерал, связанный с розуэлльскими тайнами, и почему он взял оружие? Ответы, возможно, придется искать не в каньонах Америки, а в украинских полях или на страницах геополитических сводок.