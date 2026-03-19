В 5 регионах страны начнут масштабный поиск подземных вод

Министерство водных ресурсов и ирригации планирует до 2027 года провести поисково-разведочные работы для выявления новых источников подземных вод в пяти регионах страны, передает BAQ.kz.
Речь идет об Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях, а также областях Жетысу и Улытау.
Данные работы направлены на увеличение запасов воды и обеспечение ею населения, сельского хозяйства и других сфер экономики.
Кроме того, в 2026 году планируется разработать 28 новых проектов по разведке месторождений подземных вод. Больше всего проектов будет реализовано в Жамбылской области — девять. Также работы пройдут в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Кызылординской областях и области Улытау.
Отметим, что на сегодня в Казахстане разведано более 4800 месторождений подземных вод. Их общий объем составляет 43,2 млн кубометров в сутки, однако используется лишь около 3,6% от этого потенциала.
Большая часть запасов предназначена для питьевой воды и орошения.
В ведомстве отмечают, что в условиях изменения климата и нехватки воды развитие подземных источников становится особенно важным. Сейчас разрабатывается специальная концепция, которая позволит эффективнее использовать эти ресурсы и обеспечить стабильное водоснабжение по стране.