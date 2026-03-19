Режим повышенной готовности ввели в Приангарье в связи с неблагоприятным прогнозом развития половодья

Режим введен в связи с неблагоприятным гидрологическим прогнозом развития весеннего половодья на реках Иркутской области.
Согласно указу, руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области необходимо организовать дежурство руководящего состава и осуществить дополнительные меры по подготовке сил и средств при получении прогнозов об опасных и неблагоприятных метеорологических условиях, — говорится в сообщении областного правительства.
Мэрам и главам муниципальных образований власти региона рекомендовали принять дополнительные меры для бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных служб, систем теплоснабжения и энергоснабжения. Кроме этого, властям на местах нужно подготовить системы оповещения в населенных пунктах, которые попадают в зону риска подтоплений.
Указ о введении режима повышенной готовности будет действовать до особого распоряжения региональных властей.