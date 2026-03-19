Режим повышенной готовности ввели в Приангарье в связи с неблагоприятным прогнозом развития половодья

С 18 марта в Приангарье введен режим повышенной готовности. Соответствующий указ подписал губернатор Игорь Кобзев. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на правительство региона.

Источник: ТК Город

Режим введен в связи с неблагоприятным гидрологическим прогнозом развития весеннего половодья на реках Иркутской области.

Согласно указу, руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области необходимо организовать дежурство руководящего состава и осуществить дополнительные меры по подготовке сил и средств при получении прогнозов об опасных и неблагоприятных метеорологических условиях, — говорится в сообщении областного правительства.

Мэрам и главам муниципальных образований власти региона рекомендовали принять дополнительные меры для бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных служб, систем теплоснабжения и энергоснабжения. Кроме этого, властям на местах нужно подготовить системы оповещения в населенных пунктах, которые попадают в зону риска подтоплений.

Указ о введении режима повышенной готовности будет действовать до особого распоряжения региональных властей.