В Красноярске могут построить муниципальный крематорий

Глава Красноярска Сергей Верещагин на встрече с жителями Свердловского района рассказал о судьбе крематория, который с 2019 года обещает построить местный предприниматель. О судьбе объекта спросили представители сообщества «Друзья Красноярска».
По словам мэра, предприниматель снова активизировал работы и «вроде как намерен крематорий построить». Однако, если стройка снова затянется, за объект возьмется город.
— Сделаем муниципальный. Думаю, коллеги и депутатский корпус поддержат меня, потому что это абсолютно правильная, цивилизованная идея для миллионников, — сказал Сергей Верещагин.
Напомним, что в 2019 году победителем конкурса на лучший проект крематория стала компания «Красноярский крематорий» — она доставляет тела на сжигание в соседний Новосибирск. Комплекс должен появиться около кладбища «Бадалык».
Еще в 2023 году инвестор уже обратился в департамент градостроительства за разрешением на возведение объекта.