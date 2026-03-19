Фанпарк «Бобровый лог» примет фестиваль Siberian Power Show 2026

Красноярский Фанпарк «Бобровый лог» впервые станет главной площадкой международного фестиваля Siberian Power Show, генеральным партнером которого является «Норникель».
Фестиваль пройдет 27−29 марта и станет частью празднования 20-летия «Бобрового лога», которое отмечается в этом году. Siberian Power Show объединит атлетов из России, Африки, Европы и Северной Америки.
«В Фанпарке “Бобровый лог” соберутся настоящие звезды силового экстрима и сильнейшие люди планеты. В программе события — открытый Кубок мира НАП по пауэрлифтингу, соревнования по силовому экстриму среди любителей и профессионалов, турнир по армрестлингу, который развернется прямо на вершине канатной дороги К1, соревнования по ледолазанию, забег в гору и многое другое», — обещают организаторы.
Заполярье Красноярского края на соревнованиях будет представлять сотрудник департамента промышленной безопасности компании «Норникель» Артем Миронов. Норильчанин уже является обладателем множества титулов: абсолютный чемпион по жиму штанги лежа чемпионата мира НАП 2021 года, бронзовый призер чемпионата мира по стронгмену 2024 года, многократный победитель и призер соревнований по армрестлингу. В 2025 году Артем Миронов установил силовой рекорд, протащив 21-тонный самосвал, также ему принадлежит рекорд Красноярского края в жиме на брусьях с весом 105 кг, установленный на Siberian Power Show прошлых лет. В этом году спортсмен планирует участвовать в экстремальных дисциплинах на поднятие бревен, камней Атласа и других снарядов весом более 100 кг.
Также на фестивале выступит команда Федерации силового спорта Норильска, уже неоднократно заявлявшая о себе на Siberian Power Show. В прошлом году она победила в командном зачете на Кубке мира Национальной ассоциации пауэрлифтинга — в северную столицу Красноярского края приехали 42 медали. В этот раз норильские спортсмены вновь выступят в троеборье, отжимании на брусьях, подъеме на бицепс, военном жиме и других. Как рассказал президент Федерации силового спорта Норильска Максим Коптелов, в команде девять человек, в том числе две девушки, а самому юному участнику всего 17 лет. Сейчас норильчане активно тренируются, чтобы вновь показать достойный результат.
Гостей фестиваля в «Бобровом логу» ждет первый рекорд в дисциплине трекпул — тяга ратрака. Это новое направление силового экстрима родится на глазах у публики. Машину для подготовки горнолыжных трасс весом 7430 кг с места с помощью тросов попытаются сдвинуть два атлета из Абакана — Дмитрий Воронецкий и Петр Мартыненко. Чтобы войти в историю силового спорта, им нужно преодолеть расстояние в 4,5 метра за 90 секунд.
Добавим, «Бобровый лог» на протяжении многих лет последовательно поддерживает спорт: здесь тренировалось не одно поколение чемпионов, на постоянной основе занимаются ученики спортивных школ Красноярска, регулярно проходят чемпионаты и Кубки России по зимним видам. Siberian Power Show — новая страница в спортивной истории Фанпарка, построенного в Красноярске компанией «Норникель» в 2006 году.