Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фанпарк «Бобровый лог» примет фестиваль Siberian Power Show 2026

Красноярский Фанпарк «Бобровый лог» впервые станет главной площадкой международного фестиваля Siberian PowerShow, генеральным партнером которого является «Норникель».

Красноярский Фанпарк «Бобровый лог» впервые станет главной площадкой международного фестиваля Siberian Power Show, генеральным партнером которого является «Норникель».

Фестиваль пройдет 27−29 марта и станет частью празднования 20-летия «Бобрового лога», которое отмечается в этом году. Siberian Power Show объединит атлетов из России, Африки, Европы и Северной Америки.

«В Фанпарке “Бобровый лог” соберутся настоящие звезды силового экстрима и сильнейшие люди планеты. В программе события — открытый Кубок мира НАП по пауэрлифтингу, соревнования по силовому экстриму среди любителей и профессионалов, турнир по армрестлингу, который развернется прямо на вершине канатной дороги К1, соревнования по ледолазанию, забег в гору и многое другое», — обещают организаторы.

Заполярье Красноярского края на соревнованиях будет представлять сотрудник департамента промышленной безопасности компании «Норникель» Артем Миронов. Норильчанин уже является обладателем множества титулов: абсолютный чемпион по жиму штанги лежа чемпионата мира НАП 2021 года, бронзовый призер чемпионата мира по стронгмену 2024 года, многократный победитель и призер соревнований по армрестлингу. В 2025 году Артем Миронов установил силовой рекорд, протащив 21-тонный самосвал, также ему принадлежит рекорд Красноярского края в жиме на брусьях с весом 105 кг, установленный на Siberian Power Show прошлых лет. В этом году спортсмен планирует участвовать в экстремальных дисциплинах на поднятие бревен, камней Атласа и других снарядов весом более 100 кг.

Также на фестивале выступит команда Федерации силового спорта Норильска, уже неоднократно заявлявшая о себе на Siberian Power Show. В прошлом году она победила в командном зачете на Кубке мира Национальной ассоциации пауэрлифтинга — в северную столицу Красноярского края приехали 42 медали. В этот раз норильские спортсмены вновь выступят в троеборье, отжимании на брусьях, подъеме на бицепс, военном жиме и других. Как рассказал президент Федерации силового спорта Норильска Максим Коптелов, в команде девять человек, в том числе две девушки, а самому юному участнику всего 17 лет. Сейчас норильчане активно тренируются, чтобы вновь показать достойный результат.

Гостей фестиваля в «Бобровом логу» ждет первый рекорд в дисциплине трекпул — тяга ратрака. Это новое направление силового экстрима родится на глазах у публики. Машину для подготовки горнолыжных трасс весом 7430 кг с места с помощью тросов попытаются сдвинуть два атлета из Абакана — Дмитрий Воронецкий и Петр Мартыненко. Чтобы войти в историю силового спорта, им нужно преодолеть расстояние в 4,5 метра за 90 секунд.

Добавим, «Бобровый лог» на протяжении многих лет последовательно поддерживает спорт: здесь тренировалось не одно поколение чемпионов, на постоянной основе занимаются ученики спортивных школ Красноярска, регулярно проходят чемпионаты и Кубки России по зимним видам. Siberian Power Show — новая страница в спортивной истории Фанпарка, построенного в Красноярске компанией «Норникель» в 2006 году.