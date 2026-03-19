Фанпарк «Бобровый лог» примет фестиваль Siberian Power Show 2026

Также на фестивале выступит команда Федерации силового спорта Норильска, уже неоднократно заявлявшая о себе на Siberian Power Show. В прошлом году она победила в командном зачете на Кубке мира Национальной ассоциации пауэрлифтинга — в северную столицу Красноярского края приехали 42 медали. В этот раз норильские спортсмены вновь выступят в троеборье, отжимании на брусьях, подъеме на бицепс, военном жиме и других. Как рассказал президент Федерации силового спорта Норильска Максим Коптелов, в команде девять человек, в том числе две девушки, а самому юному участнику всего 17 лет. Сейчас норильчане активно тренируются, чтобы вновь показать достойный результат.