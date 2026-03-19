Мэр Красноярска допустил строительство муниципального крематория, если инвестор не ускорится (видео)

На встрече с жителями Свердловского района глава Красноярска Сергей Верещагин рассказал о судьбе крематория.
Урбанисты из сообщества «Друзья Красноярска» поинтересовались, почему объект до сих пор не возвели, и предложили объявить концессию, чтобы найти другого заинтересованного инвестора.
В ответ глава города напомнил, что разрешение на строительство выдали еще в марте 2024 года. Инвестор успел сделать свайное поле, о чем в Горсовете докладывал бывший мэр Владислав Логинов, но потом работы остановились.
Две недели назад подрядчик снова активизировался. Верещагин пообещал лично проследить за ситуацией в ближайшие несколько месяцев. Если подвижек не будет, город готов взять дело в свои руки.
«Я не понимаю, в чем сложность этого объекта — построить крематорий. Даже концессию не надо. Сделаем муниципальный. Думаю, меня и коллеги, и депутатский корпус поддержат, потому что это абсолютно правильная, цивилизованная идея для миллионника», — заявил градоначальник.
Напомним, ООО «Красноярский крематорий» стало победителем голосования по выбору лучшего проекта крематория в 2019 году. Впервые за разрешением на строительство компания обратилась в 2020 году, но тогда возникли замечания к документации. Однако и после получения необходимых разрешений строительство не продвигается.
