Юрист Русяев предупредил дачников о штрафах до 50 тысяч рублей за сжигание мусора

Российские дачники могут получить крупные штрафы за неправильное сжигание мусора на участке, особенно если это привело к пожару, порче чужого имущества или ущербу здоровью. Об этом рассказал юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.
По его словам, по статье 20.4 КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности гражданину грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей. В условиях особого противопожарного режима сумма возрастает до 10−20 тысяч. Если же из-за нарушения произошел пожар и пострадало чужое имущество либо причинен вред здоровью, штраф составляет от 40 до 50 тысяч рублей.
Если огонь перекинулся на лесные насаждения, вступает в силу статья 8.32 КоАП РФ, где штрафы для граждан начинаются от 15 тысяч и могут достигать 60 тысяч рублей.
Русяев напомнил, что помимо административных санкций дачники обязаны возмещать полный ущерб пострадавшим соседям. В случае тяжких последствий, таких как гибель человека или значительный урон лесным насаждениям, возможна уголовная ответственность по статьям 168, 219 и 261 УК РФ.
При этом сжигать мусор на даче не запрещено, но делать это можно только по строгим правилам, установленным постановлением правительства № 1479. Требования для дачных участков прописаны в приложении № 4 и действуют до 31 декабря 2026 года, передает РИА Новости.
Кроме того, россияне в начале лета рискуют столкнуться со штрафами за борщевик Сосновского и другие опасные растения на дачных участках. По словам управляющего партнера юридического бюро Zharov Group Евгения Жарова, реальная угроза санкций возникнет с мая — июня 2026 года — с началом вегетационного сезона.