«Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс» в НХЛ. Грицюк забросил 13-ю шайбу в сезоне

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. «Нью-Джерси» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 6:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Одну из шайб в составе победителей забросил российский нападающий Арсений Грицюк, отличившийся в 13-й раз в сезоне. Также на счету форварда 17 голевых передач в 64 играх. У «Рейнджерс» одну из шайб забросил защитник Владислав Гавриков, на счету россиянина 14 голов и 17 голевых передач после 68 матчей. Нападающий «Нью-Джерси» Максим Цыплаков не отметился результативными действиями.
«Нью-Джерси» и «Рейнджерс» выступают в Столичном дивизионе и занимают седьмое и восьмое места соответственно. «Нью-Джерси» набрал 72 очка после 68 матчей, у «Рейнджерс» 64 очка после 68 встреч. В следующем матче «Нью-Джерси» на выезде сыграет с «Вашингтоном» в ночь на 21 марта по московскому времени, «Рейнджерс» днем ранее в гостях встретятся с «Коламбусом».
В другом матче игрового дня «Каролина» дома со счетом 6:5 в овертайме обыграла «Питтсбург», у проигравших голевой передачей отметился нападающий Евгений Малкин. Капитан «Питтсбурга» канадский нападающий Сидни Кросби провел первый матч после травмы, полученной на Олимпиаде в Италии в четвертьфинальном матче против сборной Чехии, и набрал 2 очка, забросив шайбу и отдав голевой пас.