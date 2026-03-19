Летом 2026 года на аэродроме Усть-Кута проведут капитальный ремонт. Там полностью заменят покрытие взлетной полосы, рулёжных дорожек и перрона, а также обновят светосигнального оборудования. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр города Сергей Анисимов.
— Ремонт пройдет впервые с 1963 года, когда и построили аэродром. Восстановить его планируют за три года.
Проект уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы России, поэтому начало работ официально подтверждено. Летом аэропорт временно прекратит свою работу. Однако для пассажиров организуют прямые автобусные маршруты из Иркутска, дополнительный автобус из Усть-Кута до Братска, откуда возможны перелеты в Иркутск или Москву, а также железнодорожный транспорт.
