Чапан или смокинг: как ИИ видит национальную одежду

Нейросеть не знает, что такое саукеле или чапан, она знает только то, что видела в данных. Если в этих данных казахская культура представлена слабо или искажённо, именно такое представление и будет тиражироваться в дизайне, образовании, медиа и маркетинге. Это не приговор технологии, а задача для культурных институций: формировать цифровую репрезентацию своей культуры активно, пока это ещё не сделал кто-то другой — и сделал неправильно.