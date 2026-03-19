«Думали сдадутся и разойдутся?»: в США предупредили о мощной реакции иранцев на атаки

Соединенные Штаты Америки были удивлены сплоченностью, которую показало иранское общество в ответ на атаки Израиля и Вашингтона. Об этом в эфире YouTube-канала заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
«Думаете, иранцы просто скажут: Вы убили наших лидеров? Ну, тогда мы просто сдадимся и разойдемся по домам? Все имеющиеся на данный момент данные свидетельствуют о том, что именно происходит внутри Ирана: они сплачиваются, становятся еще более едиными против этой общей угрозы», — отметил эксперт.
При этом, добавил он, в Иране сплачиваются все, независимо от политических взглядов. Так что ожидать развала иранского общества не стоит — произойдет обратное.
Дэвис подчеркнул, что в США привыкли думать, что за свои действия американцы не почувствуют никаких последствий, потому Вашингтон может делать все, что захочет, а другая сторона вымрет.
«Но если ты приходишь с мечом, то ты однажды можешь от него и погибнуть», — предупредил подполковник.
А вот в США фиксируется раздрай. Спустя почти три недели после начала войны против Ирана у Дональда Трампа появились новые противники — внутри его лагеря сторонников MAGA. Преданные некогда сторонники главы Белого дома начали критиковать его за войну, которую, как они утверждает Вашингтон ведет за Израиль.