Число безработных во Владивостоке выросло на 34% за год

Итак, по состоянию на 1 января 2026 года, количество безработных в дальневосточной столице выросло на 134 человека за год. Отметим, что речь идет о людях, которые обратились в службу занятости и получили официальный статус. При этом уровень регистрируемой безработицы составил 0,15%, а напряженность на рынке труда — 0,1%. Это свидетельствует о дефиците кадров, преимуществе у соискателей при выборе работы. В докладе также говорится, что организации города заявили о наличии 11,9 тыс. вакансий, нагрузка на 100 заявленных вакансий составила 5,4 человека. С начала года нашли работу (доходное занятие) 1 467 человек.