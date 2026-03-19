Число безработных во Владивостоке выросло на 34% за год

В начале 2026 года численность жителей Владивостока, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости, составила 641 человек, из них официально признаны безработными 525 человек. Это на 34,3% больше, чем по состоянию на 1 января 2025 года. Соответствующие данные приведены в докладе экономического мониторинга администрации Владивостока за январь-декабрь 2025 года.
Итак, по состоянию на 1 января 2026 года, количество безработных в дальневосточной столице выросло на 134 человека за год. Отметим, что речь идет о людях, которые обратились в службу занятости и получили официальный статус. При этом уровень регистрируемой безработицы составил 0,15%, а напряженность на рынке труда — 0,1%. Это свидетельствует о дефиците кадров, преимуществе у соискателей при выборе работы. В докладе также говорится, что организации города заявили о наличии 11,9 тыс. вакансий, нагрузка на 100 заявленных вакансий составила 5,4 человека. С начала года нашли работу (доходное занятие) 1 467 человек.
Тем временем из справки Минпрофобразования Приморья следуют другие данные. В министерстве говорится, что число безработных в регионе за год увеличилось на 46 человек.
«На конец года у нас по безработице на учете стояло 4053 человека. Это на 46 человек больше, чем годом ранее. На одного безработного в регионе приходится 10 вакантных ставок. Это один из самых низких федеральных показателей. И уровень безработицы в Приморье — 2,1% при среднем уровне по России — 2,2», — отметил министр профобразования Сергей Дубовицкий на заседании комитета Заксобрания (ЗС) по социальной политике и защите прав граждан.
А вот уровень регистрируемой безработицы в крае в сравнении с аналогичным периодом прошлого года не изменился и составил 0,41%.