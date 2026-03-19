Русская Скарлетт Йоханссон рассказала о жизни в Дивеевском монастыре

Блогер неделю жила в стенах Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.

Источник: Время

Известная блогер Екатерина Шумская, получившая прозвище «русская Скарлетт Йоханссон», неделю прожила в стенах Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря. Об этом она рассказала в соцсети.

Блогер призналась, что уехала в монастырь, чтобы отдохнуть от жизни в Москве.

Он рассказала, как добиралась до Дивеева: встала в шесть утра и проехала больше 3,5 часов.

Девушка трудилась в обители прислужницей: убиралась, чистила картошку и помогала прихожанам. Там же она отметила свой день рождения.

Шумская заявила, что по ее лицу скоро можно будет увидеть ее трансформацию.

«Монастырь позаботится обо мне, а я позабочусь о монастыре», — добавила она.

По ее словам, этот период дал ей «тотальное спокойствие и уверенность в завтрашнем дне».

«Я теперь больше никуда не бегу, я просто проживаю свою жизнь, — написала она. — Я понимаю, что будущее не предопределено, есть опыт прошлого, есть момент настоящего, в котором нужно жить».