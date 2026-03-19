«Все переписываю на детей, на жену»: Роман Курцын сделал неожиданное признание

Роман Курцын: у меня нет брачного договора, все имущество переписываю на родных.

Источник: Комсомольская правда

Звезда фильма «Я худею» Роман Курцын сделал неожиданное признание о своем отношении к брачным договорам. Актер в беседе с KP.RU рассказал, что сознательно оформляет все активы на близких и не считает важным владеть чем-то лично.

«У меня нет брачного договора. Но у меня вообще ничего нет. Я вам больше скажу: я все переписываю на детей, на родственников, на жену. С собой ничего не унесешь. Вкладывать в своих детей, в свою семью — это самое главное. Мне-то вообще ничего не нужно», — поделился Курцын.

Артист отметил, что в его семье подобные решения принимаются без формальностей и договоров. Для него важнее уверенность в будущем родных, чем личные активы или юридические гарантии.

Известно, что Курцын не особо любит делиться подробностями личной жизни. Он давно женат на актрисе Анне Назаровой, у супругов двое детей. Семья живет в Ярославле, где у актера есть дом и собственная конюшня.

Ранее Роман Курцын рассказал, каким спортом занимаются его дети. По словам актера, его сын увлекается карате и музыкой, а дочь занимается прыжками на батуте, при этом оба участвуют в соревнованиях и марафонах.