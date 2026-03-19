«Хватит»: Лолита объяснила, почему больше не хочет замуж

Певица Лолита Милявская призналась, что больше не планирует выходить замуж. В разговоре с KP.RU артистка объяснила, что приняла такое решение после личного опыта и не видит смысла снова оформлять отношения официально.
«У меня уже был опыт, когда один из моих бывших мужей (вероятно, шоумен Александр Цекало. — Ред.) после развода фактически “раздел” меня», — поделилась певица.
По словам певицы, именно прошлые отношения заставили ее по-другому взглянуть на брак и имущественные вопросы. В итоге она предпочитает сохранять независимость и не связывать себя юридическими обязательствами.
«Поэтому с моим последним мужем (теннисистом Дмитрием Ивановым. — Ред.) у меня уже был брачный договор, по которому все мое имущество, не считая подарков, что я дарила мужу, осталось при мне. Больше я в загс не хочу, мне и так хорошо. Опять брачный контракт составлять? Хватит», — пояснила Лолита.
Ранее артистка также заявила, что сейчас более внимательно относится к выбору партнера. По ее мнению, идеальный мужчина должен быть умным и зрелым, а вот молодые ее категорически не привлекают.