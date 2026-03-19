В Канске до конца года СГК проведет работы на 60 объектах теплоснабжения

В 2026 году Канская теплосеть (филиал Енисейской ТГК, подразделение СГК в регионе Енисейская Сибирь) планирует отремонтировать и реконструировать 7 километров трубопроводов на 57 участках города. Первые ремонтные работы начнутся уже в середине апреля. Параллельно с этим продолжится обновление теплоисточников: энергетики модернизируют две котельные, еще по двум объектам стартуют проектные работы для проведения реконструкции в следующем году. На сегодняшний день в Канской теплосети проводятся конкурсные процедуры для формирования списка подрядчиков, которых привлекут к проведению необходимых работ. Кроме того, создается необходимый запас материалов и оборудования. Это позволит компании оперативно приступить к реализации ремонтной программы, как только установится теплая погода. Специалисты также начнут благоустраивать 16 участков, которые остались после ремонтов сетей осенью прошлого года. В текущем году компания завершит пятилетний цикл обновления коммуникаций по улице 30 лет ВЛКСМ: энергетики переложат 162 метра, всего же за пять лет обновлено 707 метров трубопроводов. Эта масштабная работа позволит создать серьезный запас надежности для более 40 многоквартирных жилых домов, получающих отопление и горячую воду от теплосети. Программу обновления системы теплоснабжения Канска компания СГК реализует с 2020 года. Один из ее результатов — снижение в два раза повреждаемости магистралей диаметром 400−600 мм. Эти инфраструктурные артерии являются центральными в системе теплоснабжения города и обеспечивают транспортировку ресурсов к жилым районам и социальным объектам. Работы по их замене будут продолжены. В планы на текущий год включен капитальный ремонт магистральных трубопроводов общей протяженностью более 2 километров. Помимо того, в 2026 году СГК проведет реконструкцию на двух теплоисточники города: котельной № 13 «Пятый военный городок» и котельной № 3 «ПТУ». Обновление позволит повысить их энергоэффективность и улучшить экологические показатели. Еще по двум котельным начнутся проектные работы, их модернизация запланирована на 2027 год. Подобный подход, когда работы разделены на этапы, обеспечивает развитие всей инфраструктуры без снижения качества услуг для потребителей. Благодаря новому строительству и обновлению системы теплоснабжения с 2020 года СГК закрыла и заменила на новые автоматизированные объекты 11 старых котельных. Это позволило снизить выбросы в Канске на 1 500 тонн в год. Общий объем перекладки и нового строительства тепловых сетей за этот период составил около 50 километров. Результаты программы модернизации можно измерить в конкретных показателях. Так, изношенность системы теплоснабжения Канска сократилась с критических 80% до 38% — это принципиальное изменение, которое выводит городскую инфраструктуру из зоны риска и обеспечивает ее устойчивое функционирование на перспективу. Эти системные перемены стали возможны благодаря долгосрочному ценовому регулированию и созданию возможностей для инвестирования в теплоэнергетику.