Народные приметы на 20 марта: чего нельзя делать в день весеннего равноденствия?

В дохристианские времена люди верили в различных богов, некоторые из них «заведовали» лесными угодьями. Поскольку в старину дичь, грибы, ягоды и растения играли важную роль для человека, необходимо было сделать посещение лесов безопасным. Для этого наши предки готовили подношения духам — пытались задобрить их подарками и ритуалами. Так, 20 марта в некоторых поселениях существовала традиция оставлять выпечку в лесу, чтобы Леший отобедал после зимы. Также этот день в прошлом был известен как «Комоедица» — название даты происходит от старинного «ком» или медведь: такое божество чтили на Руси язычники. Для этого мифологического персонажа тысячу лет назад готовили блины с медом — их раскладывали на пеньках.