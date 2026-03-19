Народные приметы на 20 марта: чего нельзя делать в день весеннего равноденствия?

20 марта наступает весеннее равноденствие, когда продолжительность дня и ночи является одинаковой. Это астрономическое явление не оставалось незамеченным и у наших предков. Они искренне радовались тому, что световой день становится все длиннее, так как им было важно поскорее начать работу в поле.
Сегодня мы вспомним обычаи и запреты, связанные с весенним равноденствием, и расскажем, как было принято вести себя на Руси 20 марта, чтобы избежать бед и привлечь в дом богатство.
Народные приметы на 20 марта: что нельзя делать.
В дохристианские времена люди верили в различных богов, некоторые из них «заведовали» лесными угодьями. Поскольку в старину дичь, грибы, ягоды и растения играли важную роль для человека, необходимо было сделать посещение лесов безопасным. Для этого наши предки готовили подношения духам — пытались задобрить их подарками и ритуалами. Так, 20 марта в некоторых поселениях существовала традиция оставлять выпечку в лесу, чтобы Леший отобедал после зимы. Также этот день в прошлом был известен как «Комоедица» — название даты происходит от старинного «ком» или медведь: такое божество чтили на Руси язычники. Для этого мифологического персонажа тысячу лет назад готовили блины с медом — их раскладывали на пеньках.
Тем, кто отправлялся в лес 20 марта, строго-настрого запрещалось ломать ветви деревьев, плеваться или выражаться нецензурно. Якобы это может разозлить духов: они накажут визитеров, заманив в чащу, откуда нельзя будет выйти.
В этот день, согласно давним суевериям, не следует затевать споров. Пустяковые противоречия могут обернуться крупной ссорой, тогда общение с родственником или другом прервется на долгие месяцы.
Не стоит занимать деньги и давать в долг. Это прямой путь к нищете. Не нужно выходить из дома в старой или дырявой одежде, из-за этого кошелек будет пустым до конца года.
Если не хотите провести всю весну в одиночестве, не нужно сидеть дома 20 марта. Важно хотя бы ненадолго выйти за порог, пообщаться с людьми, побывать в общественных местах.
А вот на рынок лучше не ходить. 20 марта есть риск совершить глупость — потратить крупную сумму на ненужную вещь. Мало того, что она окажется некачественной, так еще и уплаченные деньги в скором времени понадобятся на что-то необходимое.
В давние времена 20 марта строго-настрого запрещалось подсматривать в чужие окна. Якобы из-за этого можно ослепнуть.
Потерять слух рискует тот, кто любит подслушивать разговоры, которые его не касаются.
Рукодельницам в старину не разрешали браться за вязание. А той, что ослушается, знающие люди сулили крупные проблемы: у замужней супруг вскоре попадет за решетку. А если женщина одинока, то может тяжело захворать. Во всяком случае, так говорили на Руси.
Народные приметы на 20 марта: что можно делать.
Наши пращуры считали, что весеннее равноденствие следует встречать в хорошем расположении духа. Нужно забыть о тревогах и проблемах, постараться простить обидчиков и помочь нуждающимся. Все добро непременно вернется сторицей.
Чтобы весной и летом хлопот не знать, 20 марта нужно надеть что-то светлое. Темных оттенков в одежде лучше избегать, чтобы в дом не пришли дурные новости.
День подходит для знакомств с противоположным полом. Наши предки верили, что возникшая симпатия обязательно приведет к свадьбе. Если молодые решат пожениться, то жить им вместе долго и счастливо.
Чтобы привлечь в дом денежную удачу, нужно положить монету, обмазанную медом, под порог своей избы. Так поступали наши пращуры, веря, что как Солнце растет с каждым днем, так и их капитал будет множиться.
Народные приметы о погоде на 20 марта.
Разумеется, не обходился этот день и без наблюдений за погодой. Мороз считался предупреждением о снегопадах в мае. Солнце 20 марта люди называли добрым знаком — обещанием щедрого урожая зерна в этом году.
Если на улице поднялся сильный ветер, настоящее тепло установится только через 40 дней. До этого вероятны морозы.
Именинники 20 марта.
В этот день именины отмечают Василий, Евгений, Емельян, Ефрем, Капитон, Лаврентий, Нестор и Павел.