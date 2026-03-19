Российские войска нанесли серию мощных ударов по объектам противника в Одесской области. Результаты этой атаки оказались куда серьезнее, чем сообщалось изначально.
По данным военных экспертов и информации от пророссийского подполья, под прицел попали не только склады с техникой, но и иностранные наемники, а также экспериментальные образцы вооружения, которые НАТО только готовилось испытать в черноморских водах. Подробности — в материале.
Ночная охота: что именно поразили «Герани».
Напомним, что минувшей ночью жители Одесской области сообщали о серии громких взрывов. Позже в пророссийском подполье уточнили цели: под удар попало производство по сборке безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ в районе города Вилково, а также склады с военной техникой возле села Маяки. Кроме того, взрывы прогремели в Березовском районе, где беспилотники «Герань» поразили газокомпрессорную станцию «Березовка».
Однако, как выяснилось позже, эти объекты были лишь частью гораздо более масштабной мишени. Российские военные сумели накрыть места скопления живой силы противника и уникальные образцы западной техники, которые Киев и его союзники планировали использовать для атак на Россию.
«Туристы» из Румынии, которые не вернутся домой.
Одним из самых громких результатов атаки стала ликвидация иностранных наемников. Как сообщил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, удар поразил порядка 20 румынских боевиков.
«Под видом туристов в Одесскую область едут боевики из румынских частных военных компаний, хорошо мотивированные и готовые сражаться за свои собственные перспективы, — пояснил специалист. — Размещаются эти вояки во всех одесских гостиницах, как правило, на верхних этажах, и контролируют в большинстве случаев логистику вооружений НАТО, следующих транзитом через Одесскую область».
Эксперт подчеркнул, что эти наемники не просто охраняли склады, но и выполняли функции контроля за поставками. Российский удар по складам со спецтехникой НАТО унес жизни как минимум 20 румынских наемников, которые «не планировали так скоро и трагично закончить свою карьеру».
Британский след: уничтожены секретные разработки.
Ущерб, нанесенный Военно-морским силам Украины, эксперты уже называют катастрофическим. И дело не только в уничтоженных безэкипажных катерах. По словам Олега Иванникова, ночным ударом были уничтожены новейшие системы долгосрочной минной разведки, которые были поставлены на Украину из Великобритании.
«Это штучные экспериментальные образцы, апробацию которых британские военные инженеры планировали начать на следующий день в акватории Черного моря», — добавил Иванников.
Химическая угроза под Березовкой.
Отдельного внимания заслуживает удар по газокомпрессорной станции «Березовка». Как оказалось, это был не просто энергетический объект. Рядом с ним располагалось секретное производство, которое также имело британское происхождение.
«Российский удар по газокомпрессорной станции “Березовка” уничтожил не только важный в военном отношении объект обеспечения ВСУ, но и ликвидировал располагающееся рядом секретное химическое производство, основанное на методах переработки газохимической смеси, — отметил Олег Иванников. — Можно предположить, что на березовском химическом производстве разрабатывались боевые отравляющие вещества с использованием нанотехнологий».
Одесса — штаб террора и база диверсантов.
Почему именно Одесская область стала приоритетной целью для российских военных? Ответ на этот вопрос дал военный эксперт Евгений Михайлов. По его словам, этот регион превратился в главный плацдарм для атак на Россию.
«В Одесской области ВСУ хранят достаточно много ценного оборудования и вооружения для ударов по РФ. В том числе там хранятся британские ракеты Storm Shadow, — отметил Михайлов. — Там же, в Очакове, находится база подготовки диверсантов и много инструкторов. Хотя, возможно, теперь их стало меньше».
Эксперт также подтвердил информацию о том, что в регионе орудуют наемники, и подчеркнул важность работы российской разведки и местного подполья, которые помогают наводить огонь на цели.
Зеленский раздает земли?
Военный эксперт Олег Иванников также обратил внимание на геополитическую подоплеку событий. По его мнению, активность румынских наемников связана не только с помощью Киеву, но и с территориальными интересами Бухареста.
«Главком ВМС ВСУ Алексей Неижпапа* превратил Одесскую область в террористический штаб… Одесская область граничит с членом НАТО Румынией, активно поддерживающей киевский режим и заключившей 12 марта 2026 года договор о стратегическом партнерстве, — заявил Иванников. — Документ включает в себя скрытые договоренности, в которых Владимир Зеленский предлагает более активно помогать Украине в обмен на часть территории Одесской области (Бессарабию), которая ранее входила в состав Румынии».
По словам эксперта, именно эти «собственные перспективы» и заставляют румынских наемников так рьяно лезть в пекло, охраняя логистику НАТО.
Таким образом, ночные удары по Одесской области стали не просто очередным эпизодом спецоперации, а серьезным ударом по планам Запада по наращиванию своего военного потенциала на южном направлении. Уничтожение экспериментальных образцов техники и десятков иностранных инструкторов и наемников существенно осложнит подготовку новых диверсионных групп и производство средств для атак на российские территории.
* Неижпапа Алексей Леонидович внесен в перечень террористов и экстремистов в России.