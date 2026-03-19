Пленные солдаты Вооружённых сил Украины дали показания о причастности командира батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны украинских войск Велиша Вельдара Шукурджиева оглы к преступлениям против мирных жителей в населённом пункте Сопычь в Сумской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
«Допросы пленных украинских националистов показали, что приказ на убийства украинских граждан в селе Сопычь отдал командир батальона 104 обр ТерО Велиш Вельдар Шукурджиев оглы», — говорится в сообщении.
Недавно командиру было присвоено ещё одно воинское звание.
«Звание “подполковник” неонацисту было присвоено 8 марта “авансом” за “удержание” населённого пункта. Этот военный преступник является участником АТО и причастен также к убийствам мирных жителей Донбасса. До 2015 года он проживал в Крыму, где неоднократно задерживался российскими правоохранительными органами», — сказано в материале.
Военнослужащие российской группировки войск «Север» ликвидируют живую силу и технику украинских войск. В частности, в Глуховском районе Сумской области уничтожены группы операторов БПЛА и штурмовиков, «спланированных к переброске» в направлении села Сопычь.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.