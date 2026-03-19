Прохор Шаляпин разочаровался в брачных договорах после трех браков

Экс-участник шоу «Фабрика звезд» и певец Прохор Шаляпин в интервью KP.RU рассказал о своем опыте заключения брачных контрактов. Он заявил, что российское законодательство часто делает такие соглашения практически бесполезными.
«Брачные контракты в нашей стране не работают, — считает артист. — Они всегда будут проигрывать законодательству, то есть их можно оспорить. У меня был опыт с брачными контрактами за рубежом, там они работают: другие законы. А у нас нет. Поэтому держим крепче кошельки, чтобы не вырвали после брака», — признался артист.
Прохор Шаляпин трижды официально был женат. Его личная жизнь неоднократно становилась предметом обсуждения в СМИ. Первый брак он заключил в 18 лет с женщиной старше себя. В 2014 году он женился на бизнесвумен Ларисе Копенкиной, которая старше его на 28 лет.
Третьей официальной супругой Шаляпина стала Татьяна-Клаудиа Дэвис, глава сети адвокатских контор в Канаде, которая старше его на 9 лет. Они поженились 31 июля 2021 года, но через несколько месяцев Дэвис скончалась от коронавируса.
Ранее Прохор Шаляпин заявил, что будущая жена должна родить, прежде чем он пойдет с ней под венец.