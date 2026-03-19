На владивостокском Арбате установили новые лавочки и урны

Как прокомментировали на муниципальном дорожном предприятии «Содержание городских территорий», ранее установленные на улице Адмирала Фокина лавочки уже нуждались в реконструкции. Специалисты демонтировали их и вывезли на базу предприятия, где и проведут ремонт.
«Убранные с Адмирала Фокина малые архитектурные формы требуют ремонта. Наши специалисты приложат все усилия, чтобы восстановить максимальное число лавочек и урн, после чего уже обновленные они смогут вернуться на улицы города. Места их установки определим позже», — сказали дорожники.
Кроме того, на днях новые урны появились во Владивостоке на тропе здоровье вдоль Амурского залива. Их установка — совместный проект с компанией «Логфаст», которая выступила с инициативой поддержки благоустройства города.