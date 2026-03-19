Цена за баррель нефти Brent достигла 112 долларов

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent превысила 112 долларов за баррель. Это следует из данных торговой площадки Intercontinental Exchange (ICE).

Источник: Life.ru

По состоянию на 05:57 майские фьючерсы выросли на 4,67 процента и достигли 112,05 доллара за баррель. К 06:50 цена составила 111,45 доллара. В то же время фьючерс на марку WTI подорожал на 0,67 процента и достиг 96,13 доллара за баррель.

Ранее Life.ru писал, что фьючерс на Brent впервые превысил порог в 111 доллара за баррель, достигнув уровня, который не фиксировался с марта прошлого года. В 23:20 мск котировки достигли 111,19 долларов, увеличившись на 7,43% по сравнению с предыдущими торгами.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

