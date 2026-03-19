В «Авито» рассказали, где продают самую дешевую «однушка» за 250 тыс. рублей

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Самая дешевая однокомнатная квартира в России продается в селе Победитель Омской области за 250 тыс. рублей, выяснил ТАСС вместе с экспертами.
Согласно данным «Авито», квартира площадью 28 кв. м находится в селе Победитель Омской области в двухэтажном доме 1970 года постройки. В квартире сделан косметический ремонт, установлены пластиковые окна. Рядом с домом есть школа и магазины.
Далее следует квартира площадью 32,1 кв. м в городе Нязепетровск Челябинской области. В «однушке» в двухэтажном кирпичном доме никто не прописан, она в собственности у банка. Квартира продается за 290 тыс. рублей.
Замыкает топ-3 однокомнатная квартира на хуторе Медведев Волгоградской области за 490 тыс. рублей. Площадь объекта — 34 кв. м. «Квартира требует ремонта. В хуторе имеется школа, садик, несколько магазинов, медпункт, дом культуры. В нескольких километрах река Дон. До города час езды на автомобиле», — указывается в объявлении.
Как рассказали ТАСС в «Авито Недвижимости», самые доступные однокомнатные квартиры среди миллионников представлены в Волгограде, Омске и Челябинске. В Волгограде средняя цена составила около 4,2 млн рублей, в Омске — 4,4 млн рублей, в Челябинске — 4,5 млн рублей.