В Красноярском крае отметили 12-ю годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

18 марта в Красноярском крае прошел фестиваль «Крымская весна», посвященный 12-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. По всему региону состоялись тематические концерты, экскурсии, кинопоказы и просветительские мероприятия, призванные глубже раскрыть значение событий, произошедших на полуострове.

Как рассказали в региональном правительстве, в Красноярске центральным событием стал митинг-концерт в Центре экстремального спорта «Спортэкс», объединивший более 1500 человек — представители добровольческих объединений, общественных и молодежных организаций, политические и общественные деятели, участники СВО, активисты и жители региона.

Гости могли изучить народные костюмы русских, долганских, чувашских, татарских, хакасских, бурятских народов и енисейского войскового казачества, подписать открытки для солдат, находящихся в зоне специальной военной операции, а также в режиме реального времени пообщаться с жителями Крыма в чате: поделиться новостями, передать приветы и поздравления.

Гостям напомнили о значимости исторической памяти, а также рассказали о сотрудничестве молодежи двух регионов по различным общественным направлениям и о решении в Крыму вопросов, связанных с межнациональными отношениями. Зампредседателя Общественной палаты Красноярского края Наталья Грушевская отметила, что сейчас в Крыму проживают представители 175 национальностей, и они говорят: «У нас общая история, а её горькие уроки помогают нам избегать национальной вражды».

Напомним, решение о воссоединении Крыма с Россией было принято на референдуме 16 марта 2014 года. 18 марта президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр Севастополя подписали межгосударственный договор о вхождении полуострова в состав РФ в качестве нового субъекта. С тех пор это событие ежегодно отмечается по всей стране.

