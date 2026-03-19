Юрист Голубева объяснила, может ли работодатель запретить личные телефоны на работе

Руководитель компании вправе ограничивать использование личных мобильных телефонов сотрудниками на рабочем месте, но такие меры должны быть обоснованы и официально закреплены. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.
По словам эксперта, ограничения должны быть разумными и соразмерными условиям труда — например, связанными с требованиями безопасности, особенностями производственного процесса или необходимостью нормальной организации работы. Они обязательно прописываются в локальных нормативных актах организации.
Если же запрет вводится без очевидной связи с трудовыми обязанностями, его могут признать избыточным и оспорить.
— Если использование личных телефонов ограничивается, работодатель должен предусмотреть условия для их безопасного хранения, поскольку речь идет о личном имуществе работников, — подчеркнула Голубева в беседе с РИА Новости.
