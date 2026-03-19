Qatar Energy заявила о еще одном ракетном ударе по своим объектам

Компания Qatar Energy подтвердила, что 19 марта ее производственные объекты стали целью нового ракетного удара. Соответствующее заявление было опубликовано в соцсети X.
«Qatar Energy подтверждает, что в ранние часы 19 марта некоторые объекты, [связанные с производством] сжиженного природного газа, стали целью ракетного удара, что привело к значительному пожару и большому ущербу», — говорится в сообщении.
В компании уточнили, что на место происшествия были направлены экстренные службы. О пострадавших информации нет.
Ранее KP.RU сообщал, что Иран нанес ракетные удары по промышленному городу Рас-Лаффан в Катаре. Там расположен крупнейший в мире комплекс по производству сжиженного природного газа.
В результате удара Ирана на предприятии вспыхнул пожар. Позже глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал иранскую атаку на СПГ-комплекс в Катаре катастрофичной для Европейского союза.